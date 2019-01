Rollitos de queso y tocino Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 14 Min Porciones 20 Rebanadas de pan de caja rellenas de queso Manchego y jamón, y envueltas con rebanadas de tocino. Una botana con mucho sabor. Ingredientes 10 rebanadas de pan de caja, sin la orilla

Mantequilla, al gusto

10 rebanadas de queso Manchego

10 rebanadas chicas de jamón

1. Precalienta el horno a 180° centígrados. 2. Aplana ligeramente los panes con un rodillo y úntalos con un poco de mantequilla. 3. Coloca 1 rebanada de queso y 1 rebanada de jamón sobre cada pan. Enrolla y pártelo por la mitad. Envuelve con las rebanadas de tocino. 4. Corta las rebanadas de tocino por la mitad y utilízalas para envolver los rollitos. 5. Acomoda los rollitos en un refractario, sin encimar, y hornea hasta que el tocino se haya dorado. 6. Sirve calientes.

