Crema de requesón Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Una botana fácil, sabrosa y saludable. El pimentón le da un toque ligeramente ahumado y picante a la mezcla de requesón y crema. Ingredientes ¼ de kilo de requesón

½ taza de crema

1 cucharada de perejil, picado

1 cucharada de sal

Pimentón, al gusto

1 trozo de cebolla, rallada Para servir 2 zanahorias, peladas y en tiritas

2 pepinos, pelados y en tiritas

1. Mezcla bien todos los ingredientes en un tazón pequeño. 2. Coloca el tazón con la crema sobre un plato grande y rodea con tiritas de zanahoria, pepino y calabacita.

