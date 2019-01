Mousse de atún fácil Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Una mezcla de atún, queso crema, mayonesa y perejil. Esta receta requiere de muy poco trabajo y puede prepararse en menos de 10 minutos, a pesar de que puede tardar hasta 3 horas en cuajarse por completo. Ingredientes 2 sobres de grenetina

1/2 taza de agua natural

1 queso crema de 190 gramos, a temperatura ambiente

1 lata (170 gramos) de atún, escurrido

1 taza de mayonesa

1 manojo de perejil Cómo hacerlo 1. Engrasa con mantequilla un molde o refractario chico. 2. Disuelve la grenetina en el agua. Licúa junto con el queso, atún, mayonesa y perejil. 3. Vierte dentro del molde engrasado y refrigera durante 2 ó 3 horas hasta que se haya cuajado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

