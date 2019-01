Pasta de atún Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Prepara esta pasta por lo menos una hora antes de servirla. Ofrécela a tus invitados como botana untada sobre galletas saladas. Ingredientes 1 lata (170 gramos) de atún, escurrido y desmenuzado

2 ó 3 chiles jalapeños en escabeche, finamente picados

½ taza de yogurt natural

2/3 de taza de requesón

3 rebanadas de queso amarillo, finamente picado Cómo hacerlo 1. Mezcla el atún y los jalapeños en un recipiente pequeño. Tapa y refrigera durante 1 hora. 2. Mezcla aparte el yogurt, requesón y queso amarillo. Agrega el atún ya refrigerado y sirve.

