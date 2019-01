Paté marino Tiempo Total 3 H 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Atún y caldo de camarón con queso crema son los ingredientes principales de este delicioso paté marino. Sirve sobre galletas saladas y/o pan de caja tostado. Ingredientes 1 cucharada de grenetina

1 taza de caldo de camarón, al tiempo

1 lata de atún, escurrido

1 queso crema chico (190 gramos)

2 gotitas de colorante vegetal rojo (opcional) 2 dientes de ajo

1 trozo de cebolla

Gotas de salsa picante de botella, al gusto

Disuelve la grenetina en el caldo de camarón 2. Vierte dentro de la licuadora y agrega el atún, queso crema, colorante vegetal, ajo, cebolla y salsa picante. Licúa hasta lograr una mezcla homogénea. 3. Vierte dentro de un molde y refrigera hasta que se haya cuajado perfectamente, aproximadamente 3 horas. 4. Adorna con aceitunas y/o tiras de pimiento morrón.

