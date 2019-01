Áspic de jamón y pollo Tiempo Total 3 H 30 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 30 Min Porciones 1 Una mezcla de jamón, pechuga de pollo, chícharos, papas y zanahorias. Prepara con más de tres horas de anticipación. Ingredientes 4 cucharadas de grenetina

½ taza de agua natural

1 litro de caldo de pollo bien caliente

¼ de kilo de jamón cortado en cubitos

3 pechugas de pollo cocidas y cortadas en cubitos

½ taza de chícharos cocidos ½ taza de papas, cocidas, peladas y cortadas en cubitos

½ taza de zanahorias peladas, cocidas y en cubitos

Sal y pimienta, al gusto

1 lechuga chica, hojas separadas

Disuelve la grenetina en agua natural y, ya hidratada, mezcla con el caldo de pollo caliente. 2. Vierte dentro de un molde para gelatina y refrigera hasta que esté medio cuajado con una consistencia de cajeta, aproximadamente 1 hora. 3. Mezcla el jamón, pollo y verduras con la gelatina. Sazona con sal y pimienta regresa la mezcla al refrigerador para que se cuaje perfectamente, aproximadamente 2 horas. 4. Coloca las hojas de lechuga en un platón y desmolda el áspic sobre las mismas. Adorna con rebanadas de jitomate.

