Lomo con champiñones Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 9 Min Porciones 6 Una receta fácil, rápida y económica. Sella el lomo, agrega los champiñones y el resto de los ingredientes y cocina durante 15 minutos. Ingredientes 1 kilo de lomo de cerdo, en rebanadas gruesas

1 lata (380 gramos) de champiñones en escabeche

150 gramos de crema

1 cucharada de mostaza

1 cucharadita de consomé en polvo

Salpimenta el lomo. Séllalo por ambos lados en un sartén antiadherente con un poco de aceite a fuego alto. 2. Agrega los champiñones y ½ lata de agua. Deja que hierva a fuego bajo por 10 minutos aproximadamente. 3. Incorpora la crema, mostaza y consomé. Revuelve bien eliminando cualquier grumo y cocina durante unos minutos más.

