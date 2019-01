Tatemado potosino Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Costilla y espalda de cerdo en una salsa espesa de jitomate, chile ancho y chile morita. El secreto de este platillo es el cocinar la carne a la perfección sin mucho líquido. Ingredientes ½ kilo de costilla de cerdo

½ kilo de espalda de cerdo

1 cebolla mediana, con rabo

Sal, al gusto

4 jitomates

1 cebolla mediana, cuarteada 3 dientes de ajo

1 chile ancho, sin semillas

1 chile morita, sin semillas

1 cucharada de consomé en polvo

1. Cuece la carne con muy poco de agua, cebolla con rabo y sal. Deja que se consuma el líquido mientras se cocina la carne. Cuando el agua se evapore, permite que la carne se dore en su propia grasa. 2. Asa en un comal el jitomate, la cebolla, los ajos y los chiles. Licúa todo junto con un poco de agua, el consomé y sal. 3. Licúa con un poco de agua, consomé y sal. Cuela y vierte sobre la carne. Agrega el orégano, mezcla bien y deja que hierva durante unos minutos para que se concentren los sabores mientras la salsa toma una consistencia espesa, como la del mole.

