Chuletas de cerdo navideñas Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 Las chuletas se doran en un poco de aceite, luego se cocinan en una mezcla de tocino, jamón, pasitas y aceitunas. Un platillo con un sabor dulce bastante interesante. Ingredientes 1 kilo de chuleta de cerdo natural

Sal y pimienta, al gusto

3 cucharadas de aceite

100 gramos de tocino, picado

1 cebolla chica, picada

1 ajo, picado 1 pimiento rojo, amarillo o naranja, sin semillas y en rebanadas delgadas

1 rebanada gruesa de jamón (1 cm.), cortada en cubitos

100 gramos de pasitas

100 gramos de aceitunas, sin hueso

2 tazas de caldo de pollo

1 cucharada de azúcar Cómo hacerlo 1. Salpimienta las chuletas y fríelas en un sartén con poco aceite a fuego medio hasta que se hayan dorado, aproximadamente 1 ó 2 minutos por lado, dependiendo del grosor. Retira del sartén y reserva. 2. En la misma grasa dora el tocino. Luego agrega la cebolla, ajo y pimiento. Cocina hasta que se vean transparentes. 3. Añade el jamón, pasitas y aceitunas, sin dejar de mover. Cocina durante 5 minutos y regresa las chuletas al sartén. 4. Agrega el caldo, tapa y cocina a fuego bajo durante 15 minutos. Agrega el azúcar y cocina 15 minutos más, o hasta que la carne esté blandita. 5. Rectifica la sazón y agrega más azúcar si la necesita. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.