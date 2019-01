Pasta con rajas Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 19 Min Porciones 6 Los macarrones se cuecen "al dente", luego se mezclan en una crema de chiles poblanos sazonada con cebolla y ajo. Sírvela como guarnición o plato fuerte. Ingredientes 400 gramos de pasta de macarrón

1 chorrito de aceite

¼ de barra de mantequilla

3 chiles poblanos, sin semillas y cortados en rajas

1 diente de ajo, picado finamente ½ cebolla mediana, picada

1 lata (378 gramos) de leche evaporada

300 gramos de crema

1 cucharada de consomé de pollo en polvo

Cuece la pasta "al dente" siguiendo las instrucciones del paquete. Escurre usando una coladera. 2. Mientras la pasta se cocina, calienta el aceite y la mantequilla en un sartén. Fríe las rajas de chile poblano hasta que empiecen a suavizarse. Incorpora el ajo y la cebolla y cocina durante 5 minutos. 3. Agrega la leche, crema, consomé, sal y pimienta. Deja que suelte un ligero hervor y cocina, moviendo constantemente, durante 4 ó 5 minutos más. 4. Incorpora la pasta, revuelve y cocina a fuego bajo durante otros 2 minutos.

