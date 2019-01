Sopa de coliflor Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 La coliflor se cuece y luego se guisa en un caldo de jitomate con pimiento morrón y crema. Convierte esta receta en vegetariana reemplazando el consomé de pollo con sal o consomé de vegetales. Ingredientes 1 coliflor mediana, cortada en ramitos

3 hojitas de laurel

2 jitomates grandes, cocidos

Sal, al gusto

½ cuarto de crema 1 pizca de orégano seco

2 cucharadas de aceite

½ cebolla mediana, en rebanadas

1 pimiento morrón, en rebanadas

1. Coloca la coliflor y el laurel en una olla. Cubre con agua y agrega sal al gusto. Deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que la coliflor se haya ablandado un poco, aproximadamente 5 minutos. 2. Mientras, cuece los jitomates en suficiente agua hirviendo hasta que estén suaves, pero no deshaciéndose, entre 5 y 8 minutos. Pélalos y licúalos con crema, orégano y un poco del agua en que se cocieron. 3. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Sofríe la cebolla y el morrón. Añade el jitomate licuado y cocina durante unos minutos. 4. Agrega 1 litro del agua de cocción de la coliflor, deja que hierva e incorpora el consomé y la coliflor. Cocina a fuego lento durante 10 ó 15 minutos. Rectifica la sazón y sirve.

