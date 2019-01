Sopa de pasta con queso Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 14 Min Porciones 4 La pasta de codito se cuece "al dente" luego se mezcla con una salsa de jitomate y una crema con queso y pimiento morrón. Una receta fácil y rápida. Ingredientes 1 paquete (200 gramos) de pasta de codito grande

2 jitomates, cocidos

1 cucharada de aceite

½ cebolla chica, en rebanadas

1 diente de ajo 10 rebanadas queso amarillo

400 gramos de crema

1 lata (200 gramos) de tiras de pimiento morrón

1 cucharada de consomé en polvo

Llena una olla grande con agua y un poco de sal y deja que hierva a fuego alto. Cuando esté hirviendo, agrega la pasta y deja que hierva de nuevo. Cocina sin tapar hasta que la pasta se haya cocido completamente, pero aún se sienta firme, alrededor de 8 minutos. Escurre utilizando una coladera. 2. Cuece los jitomates en una cacerola con agua hirviendo hasta que estén suaves, pero no deshaciéndose, entre 5 y 8 minutos. 3. Calienta el aceite en un sartén hondo a fuego medio, agrega la cebolla y el ajo, y sofríe hasta que se vean transparentes, alrededor de 3 minutos. Licúa junto con el jitomate cocido. 4. Vierte la salsa dentro del sartén en que se acitronó la cebolla y cocina a fuego medio durante unos minutos. Incorpora la pasta y apaga el fuego. 5. Licúa el queso amarillo, crema, y pimiento morrón. Agrega a la pasta y mezcla bien. Enciende la flama de nuevo, agrega el consomé y la sal, y cocina durante 5 minutos. Si se reseca, agrega un poco del agua de cocción de los jitomates.

