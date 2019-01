Cazuela de chicharrón campestre Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 20 Chicharrón prensado con jitomate, cebolla, cilantro, jalapeños y fruta en vinagre. Utiliza esta receta para preparar tacos estilo campestre. Ingredientes 1 kilo de chicharrón prensado, en trocitos

2 1/2 kilos de jitomate, picado

3 cebollas grandes, picadas

1 manojo de cilantro, picado

2 cucharadas de consomé de pollo en polvo

250 gramos de fruta en vinagre (jícama y zanahoria), escurrida

1. Acomoda los ingredientes en capas dentro de una cazuela. Empieza con una capa de jitomate, sigue con una de cebolla, otra de cilantro, una más de chicharrón y por último una de frutas en vinagre espolvoreada con 1 cucharada de consomé en polvo. Repite el procedimiento una vez más, cubre la capa superior con las rajas de jalapeño y baña con el vinagre. 2. Tapa y cocina a fuego medio, sin revolver, durante 30 minutos. Destapa, revuelve cuidadosamente. Rectifica la sazón y cocina sin tapar hasta que se evapore el exceso de líquido.

