Papas con tocino y champiñones Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Prepara estas receta en cuestión de 20 minutos. Mientras las papas se cocinan a presión, dora el tocino y saltea los champiñones. Ingredientes 8 papas grandes

2 tazas de agua

250 gramos de tocino, picado

2 chilacates, desvenados, sin semillas y cortados en tiritas

1 cebolla chica, cortada en rebanadas ½ kilo de champiñones, rebanados

Sal y pimienta, al gusto

1 barra de mantequilla, en trocitos

Mayonesa, al gusto

1. Envuelve las papas en trozos de papel aluminio. Colócalas dentro de la olla de presión con 2 tazas de agua y un separador de forma que las papas no toquen el agua. Tapa y cocina durante 15 minutos desde el momento en que empieza a sonar la válvula. 2. Mientras, fríe el tocino en su propia grasa. Reserva. 3. Acitrona la cebolla y los chilacates en la grasa del tocino. Luego añade los champiñones y cocina hasta que se hayan ablandado. Salpimienta al gusto. 4. Para servir, coloca una papa en un plato individual. Abre el papel aluminio y machaca ligeramente con un tenedor. Salpimenta y agrega 1 trocito de mantequilla, 1 cucharada de mayonesa, 2 cucharadas de crema, 1 cucharada de tocino y 2 ó 3 cucharadas de la salsa de champiñones.

