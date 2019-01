Pancita en salsa verde Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 19 Min Porciones 2 La pancita se cuece en una salsa de toamtes verdes asados y chile de árbol dorado. Esta receta lleva también cebolla y cilantro. Ingredientes ½ kilo de tomate verde

5 chiles de árbol, dorados en aceite

2 dientes de ajo

1 cebolla mediana, en rebanadas

1 cucharada de consomé en polvo

1 puñito de cilantro

½ kilo de pancita de cerdo, precocida Cómo hacerlo 1. Asa los tomates en un sartén grande y tapado, de forma que se cocinen sin quemarse. Licúalos junto con los chiles y el ajo, hasta lograr una salsa homogénea. Si es necesario, agrega un poco de agua. 2. Vierte la salsa dentro de una cacerola y cocina a fuego bajo durante unos minutos. Añade la cebolla y cocina hasta que ésta última se haya cocido. 3. Agrega el consomé, cilantro y pancita. Cocina durante 10 minutos más. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.