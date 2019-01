Botana de queso crema con mermelada de naranja al chipotle Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Queso crema bañado en una salsa de mermelada de naranja con chiles chipotles. Si lo deseas puedes sustituir la mermelada de naranja por mermelada de durazno o chabacano. Ingredientes 1 barra de queso crema de 190 gramos

150 gramos de mermelada de naranja

Chiles chipotles adobados, al gusto

Galletas saladas para acompañar Cómo hacerlo 1. Licua la mermelada de naranja con la cantidad deseada de chile chipotle, hasta tener una salsa homogénea. 2. Coloca el queso crema entero en el centro de un platón y báñalo con la salsa anterior. Acomoda alrededor, en forma decorativa, las galletas saladas de tu elección. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.