Enchiladas verdes con cerveza Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 8 Enchiladas en salsa de chiles poblanos con cacahuates y cerveza, y rellenas de queso crema. Convierte esta receta en vegetariana sustituyendo el consomé de pollo con sal. Ingredientes 1/2 taza de aceite vegetal

1 cebolla mediana, en rebanadas

6 chiles poblanos, asados, pelados y desvenados

1 diente de ajo

1 taza de cacahuates

1 cerveza Consomé de pollo granulado, al gusto

24 tortillas

½ Kilo de queso crema

1 cebolla mediana, picada

Lechuga, al gusto, en rebanadas bien delgadas

¼ de kilo de crema Cómo hacerlo 1. Calienta 1 cucharadita de aceite en un sartén a fuego medio. Sofríe la cebolla en rebanadas. Licúa junto con los chiles poblanos, ajo, cacahuates y cerveza. Si queda muy espesa agrega un poco de agua. 2. Vierte la salsa en un sartén con 1 cucharadita de aceite caliente y cocina a fuego medio-bajo hasta que empiece a hervir. Sazona con consomé en polvo al gusto y deja que espese un poco. 3. Calienta el resto del aceite en un sartén chico a fuego medio-alto. Sumerge las tortillas en el aceite bien caliente durante unos 4 ó 5 segundos para que se suavicen, cuidando que no se doren. Elimina el exceso de grasa con toallas o servilletas de papel. 4. Pasa las tortillas por la salsa caliente y rellénalas con queso crema y cebolla picada. Adorna con lechuga fresca y crema. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.