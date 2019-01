Enchiladas en salsa de camarón Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 24 Min Porciones 4 Enchiladas en salsa de camarón y tomates verdes. Las tortillas se pasan por la salsa y se rellenan de queso, cebolla y cilantro. Una receta perfecta para la cuaresma. Ingredientes 250 gramos de tomates verdes

10 camarones secos medianos, sin cabeza

1 diente de ajo

Sal, al gusto

12 tortillas 1/4 de taza de aceite

Queso adobera, al gusto

Cebolla picada, al gusto

Cómo hacerlo 1. Asa los tomates en un comal o sartén a fuego medio, volteando de vez en cuando, hasta que se hayan quemado un poco y estén suaves por dentro, aproximadamente 10 minutos. 2. Mientras, dora los camarones en un comal a fuego medio, cuidando que no se quemen. 3. Licúa los camarones junto con los tomates y vierte la salsa en una cacerola. Deja que hierva a fuego medio-bajo y sazona al gusto. 4. Calienta el aceite en un sartén chico a fuego medio-alto. Sumerge las tortillas en el aceite bien caliente durante unos 4 ó 5 segundos para que se suavicen, cuidando que no se doren. Elimina el exceso de grasa con toallas o servilletas de papel. 5. Calienta el aceite en un sartén chico a fuego medio-alto. Sumerge las tortillas en el aceite bien caliente durante unos 4 ó 5 segundos para que se suavicen, cuidando que no se doren. Elimina el exceso de grasa con toallas o servilletas de papel. 6. Pasa las tortillas por la salsa caliente, rellénalas con queso adobera, cebolla y cilantro. Enrolla, baña con más salsa y espolvorea con queso.

