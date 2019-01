Pacholas con tocino Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 14 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Una receta bastante básica para preparar pacholas. Una vez fritas, puedes servirlas con una ensalada verde o hervirlas durante un par de minutos en un caldillo de jitomate. Ingredientes 1 bolillo, en trocitos

1/2 taza de leche

800 gramos de carne molida de res y cerdo

100 gramos de tocino, molido

2 huevos

1 cucharadita de mejorana

1/2 cucharadita de canela molida 1 cucharadita de consomé de pollo en polvo

1/2 cebolla mediana, picada finamente

5 ajos, picados finamente

Sal, al gusto

1/2 taza de harina

1/2 taza de harina

Aceite para freír, el necesario Cómo hacerlo 1. Remoja el bolillo en la leche durante unos minutos. 2. Mezcla los siguientes 8 ingredientes, desde la carne hasta la sal y luego incorpora el bolillo remojado. 3. Forma 6 bolitas de carne y extiéndelas con el rodillo sobre una superficie enharinada hasta lograr un grosor de aproximadamente 1/2 centímetro. 4. Fríe en aceite caliente a hasta que se hayan dorado por ambos lados.

