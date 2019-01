Chayotes en caldillo Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Rebanadas de chayote cocidas en un caldillo de jitomate sazonado con consomé de pollo. Una receta fácil que te va a encantar. Ingredientes 4 jitomates saladet

2 cucharadas de aceite vegetal

1 cebolla chica, en trozos

1 diente de ajo

2 litros de agua caliente 1 cucharada de consomé de pollo en polvo

Sal al gusto

5 ramitas de cilantro

2 chayotes grandes, pelados y rebanados Cómo hacerlo 1. Cuece los jitomates en una cacerola con agua hirviendo hasta que estén suaves, pero no deshaciéndose, entre 5 y 8 minutos. 2. Mientras, acitrona la cebolla y el ajo en un sartén con 1 cucharada de aceite caliente. 3. Muele el jitomate junto con la cebolla y el ajo. 4. Calienta el aceite restante el mismo sartén a fuego medio. Cuela y vierte la salsa anterior. Cocina durante 5 minutos. Agrega el agua, consomé y sal. 5. Por último, incorpora el chayote y el cilantro, y cocina durante 20 minutos o hasta que el chayote se haya cocido.

