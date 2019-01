Frijoles adobados con chorizo Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 24 El frijol azufrado se machaca y se fríe en manteca de cerdo, luego se le añade un adobo de chilacate y chorizo. Estos frijoles no pueden faltar en las fiestas grandes. Ingredientes 3 chilacates, desvenados y despepitados

1 taza de agua bien caliente

1 kilo de frijol azufrado, cocido y sin caldo

2 chiles chipotles, de lata

1 diente de ajo

5 pimientas negras, molidas 1 pizca de cominos

½ kilo de manteca de cerdo

Chiles de árbol, para adornar

½ kilo de chorizo, en rebanadas

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Remoja los chilacates en el agua caliente durante unos minutos para que se ablanden. 2. Mientras, machaca los frijoles. 3. Muele los chilacates con un poco del agua en que se remojaron, chile chipotle, ajo, pimienta y cominos, hasta lograr una salsa homogénea con consistencia de adobo. Reserva. 4. Calienta la manteca en una cazuela grande. Pasa los chiles de árbol por la manteca caliente para que se doren, cuidando que no se quemen. Reserva. 5. Fríe el chorizo en la manteca hasta que se dore. Retíralo de la cazuela y reserva. 6. Agrega los frijoles a la manteca, sin mover, y se dejan hervir unos minutos. 7. Vierte el adobo, revuelve y se deja que hierva un par de minutos. 8. Incorpora el chorizo, sin dejar de mover y sazona con sal al gusto. 9. Adorna con el chile de árbol. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.