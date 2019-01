Sopa de frijol con huevo Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 19 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Los frijoles pintos, cocidos y molidos con leche, se cocinan en un recaudo de jitomate con pimiento morrón. Los huevos se incorporan a la sopa hirviendo y se cocinan hasta que quedan cocidos al gusto. Ingredientes 5 jitomates, cuarteados

1 pimiento morrón, sin venas ni semillas y en trozos

1 cebolla mediana, cuarteada

10 ramitas de cilantro

2 dientes de ajo

½ barra de mantequilla 1 cucharadita de aceite

½ kilo de frijol pinto, cocido

1/2 taza de caldo de frijoles

½ litro de leche

Sal, al gusto

1. Muele el jitomate, pimiento, cebolla cilantro, y ajo con un poco de agua, hasta lograr una mezcla homogénea. Cuela. 2. Calienta la mantequilla y el aceite en un sartén a fuego medio. Vierte el recaudo y cocina durante unos minutos. 3. Mientras licúa los frijoles con el caldo y la leche. Vierte dentro del sartén con el recaudo. Sazona con sal y cocina hasta que empiece a hervir. Agrega los huevos, uno por uno, sin mover a para que queden enteros. Cocina hasta que los huevos se hayan cocido.

