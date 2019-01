Botana de cueritos Tiempo Total 2 H 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Cueritos curtidos con cebolla, pepino, jitomate y en una salsa de jitomate con vinagre y jugo de limón. Sirve en tostadas y/o duros de harina. Ingredientes 4 jitomates saladet, enteros

1 kilo de cueritos curtidos, picados en cuadritos

1 cebolla mediana, picada

3 pepinos grandes, sin semillas y picados en cubitos

3 jitomates bola medianos, picados

1 cucharada de mejorana 5 clavos de olor, enteros

1 cucharada de sal de grano

Pimienta molida, al gusto

5 limones, el jugo

1. Cuece los jitomates enteros en una cacerola con agua hirviendo hasta que estén suaves, pero no deshaciéndose, entre 5 y 8 minutos. Pela, licúa y cuela. 2. En una ensaladera mezcla los cueritos, cebolla, pepino y jitomate picado. Agrega la mejorana, clavos, sal y pimienta, y baña con el vinagre y el jugo de limón. Revuelve bien. 3. Incorpora el jitomate licuado y refrigera durante 2 horas antes de servir.

