Carnitas de pavo Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Los trozos de carne de pavo se doran en mantequilla y se cocinan lentamente en una cantidad abundante de salsa de soya. Ingredientes 3 barritas de mantequilla

1 cucharada de aceite

2 kilos de carne de pavo, en trozos

2 dientes de ajo

Salsa de soya, al gusto

1 cucharada de consomé de pollo en polvo

Pimienta recién molida, al gusto Cómo hacerlo 1. Derrite la mantequilla junto con el aceite en un sartén grande a fuego medio-alto. Añade el pavo y el ajo, y fríe, moviendo constantemente, hasta que la carne se haya dorado uniformemente. 2. Agrega una cantidad generosa de salsa de soya, consomé y pimienta. Tapa, reduce la flama y cocina a fuego lento hasta que la carne se haya cocido completamente, aproximadamente 30 minutos. 3. Revisa de vez en cuando para asegurarte de que la carne no se pegue en el sartén. Si es necesario agrega más salsa de soya. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.