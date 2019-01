Camarones empanizados y aderezados Tiempo Total 58 Min Tiempo Activo 14 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Camarones empanizados con un aderezo de mayonesa, jalapeños y un toque de salsa cátsup. Acompáñalos con arroz blanco. Ingredientes 1 kilo de camarón mediano, sin cabeza

Sal de ajo, al gusto

3 huevos

Pimienta, al gusto

2 cucharadas de salsa inglesa

Hojuelas de maíz granulado o pan molido para empanizar

Aceite, el necesario Aderezo Pepinillos o chiles jalapeños, finamente picados

Mayonesa, al gusto

Bate los huevos y agrega pimienta y salsa inglesa. Pasa los camarones pur el huevo batido y luego por el empanizador. 3. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio-alto. Fríe los camarones hasta que tomen un color dorado y luego pásalos sobre una toalla de papel absorbente para quitarles el exceso de grasa. 4. Para preparar el aderezo, mezcla los pepinillos o chiles jalapeños con la mayonesa y un poco de salsa cátsup. 5. Sirve los camarones y deja que los comensales los aderecen al gusto.

