Camarones a la diabla Guadalajara Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 9 Min Tiempo Prep 11 Min Porciones 6 Camarones sofritos en cebolla y bañados con una mezcla de salsa picante y cátsup. Agrega más o menos picante a tu gusto. Ingredientes 3 dientes de ajo

1 kilo de camarones, pelados y desvenados

Sal y pimienta, al gusto

1 barrita de mantequilla

1 cebolla chica, finamente picada 1 cucharada de perejil, finamente picado

½ taza de vino blanco seco o cerveza clara (opcional)

1 taza de salsa cátsup

1 taza de salsa cátsup

½ taza de salsa picante de botella (p. ej. Huichol®, Valentina® o Tamazula®) Cómo hacerlo 1. Licúa el ajo en muy poco agua. Vierte sobre los camarones y sazónalos con sal y pimienta. 2. En un sartén grande derrite la mantequilla a fuego medio. Agrega la cebolla, perejil y camarones, y sofríe durante 3 minutos. Agrega el vino o la cerveza y cocina durante 3 minutos más o hasta que el alcohol se haya evaporado. 3. Mezcla las salsas cátsup y picante y viértelas sobre los camarones. Cocina durante otros 3 minutos. Si falta líquido, agrega más salsa cátsup o picante. 4. Acompaña con arroz blanco y ensalada mixta.

