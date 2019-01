Pollo a la veracruzana Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Las piezas de pollo se cuecen lentamente en una salsa de tomate, chile ancho y crema. El resultado final es una carne suave y jugosa que se derrite en tu boca. Ingredientes 8 piezas de pollo

½ kilo de tomate verde

2 chiles anchos, desvenados y sin semillas

2 dientes de ajo

1 cucharada de mejorana

1 cucharada de consomé de pollo en polvo

¼ de kilo de crema Cómo hacerlo 1. Envuelve los tomates en papel aluminio y ásalos en el comal a fuego medio. Asa ligeramente los chiles de forma que no se quemen. 2. Muele los tomates y chiles asados junto con el ajo, la mejorana, el consomé y la crema. 3. Vierte la salsa en una cazuela y agrega las piezas de pollo en crudo. Deja que hierva, tapa y cocina a fuego lento durante alrededor de 30 minutos. Rectifica la sazón y, si es necesario, añade una cucharadita de bicarbonato de sodio para neutralizar la acidez del tomate, y una cucharada de azúcar, para refinar los sabores.

