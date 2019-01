Tinga de pescado Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Pescado desmenuzado, rebanadas de cebolla y chícharos guisados en una salsa de jitomate con chile chipotle y guajillo. Ingredientes 2 kilos de pescado blanco

Sal, al gusto

3 hojas de laurel

5 jitomates

5 chiles guajillo, desvenados y sin semillas

3 chiles chipotles adobados

2 dientes de ajo

2 pizca de clavos 1 pizca de cominos molidos

1 cucharada de consomé en polvo

1 cucharada de azúcar

1 cucharada de aceite

2 cebollas grandes, en medias lunas

1 taza de chícharos de lata, escurridos

Coloca el pescado en una olla, cúbrelo con agua y agrega sal y laurel. Deja que hierva a fuego medio y cocina de 10 a 15 minutos. Deshebra y reserva. 2. Cuece juntos los jitomates y chiles guajillo. Licúalos con los chipotles, ajo, clavo, comino, consomé, azúcar y un poco de agua. Cuela. 3. Calienta el aceite a fuego medio y sofríe la cebolla durante 5 minutos. Vierte la salsa anterior y cocina durante 5 minutos. Agrega los chícharos y el pescado, moviendo con cuidado para no desbaratarlo. Salpimenta al gusto y cocina a fuego bajo otros 3 minutos.

