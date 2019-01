Sopa de pescado capeado Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 El pescado se capea y se cocina en un caldo de jitomate con zanahoria, papa y chayote. Un platillo fácil, rápido y nutritivo. Ingredientes Aceite para freír

1 envase tetra-brik (210 mililitros) de puré tomate sazonado

1 diente de ajo

2 litros de agua

1 rama de cilantro

1 hoja de laurel 1 pizca de orégano

3 zanahorias, peladas y picadas

2 papas grandes, peladas y picadas

1 chayote grande, pelado y picado

¾ de filete de pescado, capeado con harina y huevo

1. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Sofríe el ajo durante 1 ó 2 minutos y luego agrega el puré de tomate. Cocina de 3 a 5 minutos. Agrega el agua y cuando empiece a hervir, añade cilantro, laurel y orégano. 2. Incorpora la zanahoria, papa y chayote, y cocina hasta que se hayan ablandado, aproximadamente 10 minutos. 3. Agrega los filetes de pescado y cocina durante 5 minutos más. Sazona con sal al gusto y listo

