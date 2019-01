Ensalada con chayote crudo Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Ensalada fresca de chayote con zanahorias, jitomates y cilantro en un "aderezo" de jitomate, aceite de oliva y limón. Agrega o sustituye las verduras a tu gusto. Ingredientes 5 jitomates saladet, enteros

1 chayote tierno, picado en cubitos

3 zanahorias, picadas en cubitos

5 jitomates, sin semillas y picados

½ cebolla mediana, picada Cilantro picado, al gusto

¼ taza aceite de oliva

5 limones, el jugo

1. Haz un corte superficial en forma de X en la parte inferior de los jitomates y colócalos dentro de una olla con agua hirviendo. Sácalos después de 30 segundos o cuando la cáscara empiece a desprenderse. Enfríalos en un recipiente con agua bien fría y pélalos. Licúalos hasta hacerlos puré. 2. Mezcla todas las verduras en un recipiente hondo y vierte el puré de jitomate sobre las mismas. Agrega el aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta. 3. Refrigera durante por lo menos 30 minutos antes de servir.

