Chilaquiles sin tortillas estilo Michoacán Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 ¡Chilaquiles con huevo y sin tortillas! Los huevos se licúan junto con el puré de tomate y los chiles. Una receta bastante original, regalo de un amigo michoacano. Ingredientes ½ cebolla mediana, picada finamente

1 diente de ajo, picado finamente

2 chiles de árbol

1 envase tetrabrik (210 gramos) de puré de tomate

5 huevos

2 cucharadas de aceite

¼ de kilo de queso adobera

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén grande. Sofríe la cebolla, ajo, y chiles. 2. Retira los chiles y muélelos en la licuadora junto con el puré de tomate y los huevos. Vierte la salsa dentro del sartén con la cebolla y el ajo, y cocina durante 5 minutos. 3. Cuando la salsa haya espesado, incorpora el queso y revuelve hasta que se funda. Rectifica la sazón y sirve. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.