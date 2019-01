Chilaquiles en salsa de aguacate Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Totopos de maíz en una salsa de aguacate con chile serrano y crema. A diferencia de otras recetas, estos chilaquiles se sirven con queso crema. Ingredientes 1 cucharada de aceite

1/2 cebolla, rebanada

1 diente de ajo

3 aguacates, su pulpa

2 chiles serranos, sin semillas

1 cucharada de mostaza

2 tazas de leche 250 gramos de crema de leche de vaca

30 gramos de mantequilla

Sal y pimienta al gusto

1 paquete (500 gramos) de totopos para chilaquiles

300 gramos de queso crema, en trocitos

1. Calienta 1 cucharada de aceite en un sartén a fuego medio y sofríé la cebolla rebanada y el ajo durante 5 minutos. Licúa junto con la pulpa del aguacate, chiles serranos, mostaza, leche y crema, hasta tener una salsa homogénea. 2. Derrite la mantequilla en un sartén a fuego medio-bajo. Vierte la salsa de aguacate, y sazona con sal y pimienta. Cocina durante 10 minutos. Si la salsa está muy espesa, agrega un poco más de leche. 3. Para servir, coloca los totopos en cada plato y báñalos con salsa caliente al gusto. Agrega queso crema y cebolla picada.

