Pechugas de pollo al curry Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 2 Las pechugas de pollo se doran en mantequilla con cebolla y ajo, luego se sumergen en una salsa cremosa de vino blanco con curry. Ingredientes 30 gramos de mantequilla

½ cebolla, finamente picada

Sal y pimienta, al gusto

2 pechugas de pollo, gruesas

1 diente de ajo, finamente picado 1 cucharada de aceite

2 cucharadas de curry, en polvo

½ taza de vino blanco

Derrite la mantequilla en un sartén grande a fuego medio. Agrega la cebolla y sofríe hasta que se dore ligeramente. Agrega el aceite, el ajo y las pechugas, y cocínalas hasta que se hayan dorado, aproximadamente 3 minutos por lado. 2. Tapa, reduce la flama y cocina a fuego lento el tiempo necesario para que estén bien cocidas. 3. Retira las pechugas del sartén y espolvorea dentro de éste el curry para que se dore. Luego, añade el vino blanco y cocina durante 3 minutos, despegando con una pala lo que se haya pegado en el fondo del sartén. 4. Sumerge las pechugas en esta salsa, agrega la crema, mezcla bien y sirve. 5. Acompaña con arroz blanco.

