Costillas de cerdo al tequila Tiempo Total 3 H 45 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 2 Las costillas se marinan en una mezcla de tequila, salsa de soya y sal; luego se untan con un adobo agridulce y se hornean hasta que quedan doradas. Ingredientes ½ kilo de costillas de cerdo

1 taza de tequila

½ cucharadita de sal

½ taza de salsa de soya

1 taza de puré de tomate

4 cucharadas de azúcar

Cómo hacerlo 1. Corta las costillas en trozos de 10 centímetros, colócalas en un tazón hondo y marínalas durante 2 horas en tequila, sal y salsa de soya. 2. Precalienta el horno a 180° centígrados. 3. Escurre las costillas, acomódalas en un refractario, sin encimar, tápalas y hornéalas durante 30 minutos. 4. En un tazón chico mezcla el puré de jitomate, azúcar y vinagre. 5. Saca las costillas del horno y úntalas con esta mezcla. Regrésalas al horno y hornea, sin tapar, hasta que queden secas, bien cocidas y ligeramente doradas. 6. Sírvelas con ensalada fresca y arroz blanco.

