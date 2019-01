Espagueti de verano Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 14 Min Porciones 4 La pasta se cocina al dente en agua con sal, luego se revuelve con una salsa de jitomate y chile de árbol, requesón y queso parmesano. Una comida exquisita en menos de 20 minutos. Ingredientes 500 gramos de espagueti

½ kilo de jitomate maduro, pelado, sin semillas y picado

4 cucharadas de aceite de oliva

1 diente de ajo, machacado

1 chile de árbol, en trozos Sal, al gusto

250 gramos de requesón, desmoronado

2 hojas de eneldo, picado

Cómo hacerlo 1. Llena una olla grande con agua y un poco de sal y deja que hierva a fuego alto. Cuando esté hirviendo, agrega el espagueti y deja que hierva de nuevo. Cocina sin cubrir, moviendo ocasionalmente, hasta que la pasta se haya cocido completamente, pero aún se sienta firme, alrededor de 12 minutos. 2. Mientras, calienta 4 cucharadas de aceite de oliva en un sartén grande a fuego medio, sofríe el ajo, chile, jitomate y sal. Cocina durante 10 minutos y retira el ajo. 3. Escurre el espagueti utilizando una coladera y pásalo al sartén. Agrega el requesón, eneldo y parmesano. Mezcla con cuidado y deja que todo se caliente rápidamente. Retira del fuego y sirve.

