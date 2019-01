Conejo envuelto en hojas de aguacate Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 55 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 La carne de conejo se baña en un adobo de chiles ancho y guajillo, luego se cocina en medio de dos capas de hoja de aguacate. Deliciosa acompañada con papitas cambray cocidas y sofritas. Ingredientes 4 chiles anchos, desvenados y despepitados

8 chiles guajillo, desvenados y despepitados

2 dientes de ajo

½ taza de vinagre

½ taza de agua ½ cucharadita de comino

1 cucharadita de orégano seco

Sal, al gusto

16 hojas de aguacate, grandes y tiernas

1. Hierve los chiles durante unos minutos, hasta que se suavicen. Muélelos en la licuadora junto con el ajo, vinagre, agua, comino, orégano y sal, hasta lograr una salsa homogénea. 2. Coloca la mitad de las hojas de aguacate en el fondo de una cacerola grande. 3. Encima acomoda las piezas de conejo y vierte sobre éstas la salsa anterior. Cubre el conejo con las hojas de aguacate restantes. 4. Tapa la cacerola asegurándote de que quede bien sellada y cocina, a fuego medio-alto, durante 5 minutos. Reduce la flama y cocina a fuego suave durante 50 minutos más, o hasta que se haya cocido. Revisa una o dos veces y si necesita más líquido agrega un poco de agua caliente.

