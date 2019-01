Sopa de flor de calabaza con almendras y avellana Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 14 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 La flor de calabaza se sofríe, luego se hierve en leche con trozos de almendras y avellanas. Una mezcla elegante y sofisticada. Ingredientes 10 manojos de flor de calabaza, sin tallos ni pistilos

15 almendras, peladas y en trozos

15 avellanas o nueces, peladas

1 cucharada de fécula de maíz

½ litro de leche fría 90 gramos de mantequilla

1 pizca de bicarbonato

1 pizca de nuez moscada en polvo

Diluye la fécula la fécula de maíz en la leche. 4. Derrite la mantequilla en una cacerola a fuego medio. Sofríe las flores picadas, cuidando que no se quemen. Agrega la leche con la fécula de maíz y mueve constantemente para que no se formen grumos. 5. Añade el bicarbonato, nuez moscada, sal y pimienta. Deja que hierva durante un par de minutos y retira del fuego. 6. Licúa la mezcla anterior y regrésala a la cacerola. Agrega las almendras y las avellanas. 7. Sirve de inmediato y adorna cada plato con una flor de calabaza.

