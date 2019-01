Flor de calabaza rellena de elote y rajas Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 8 La flor de calabaza se cuece al vapor y se rellena con una torta de elote y rajas recién horneada. Un platillo simple, pero delicioso. Ingredientes 2 cucharadas de mantequilla

2 chiles poblanos

4 elotes tiernos, desgranados

3 huevos

1/2 cucharadita de sal

Muele los chiles junto con los elotes, huevos y sal. Extiende esta mezcla sobre la charola y hornea durante 20 minutos o hasta que se cuaje. 4. Cuece la flor de calabaza a vapor durante 5 minutos. 5. Cuando la torta de elote esté lista, córtala en pedazos y rellena cada flor con un trozo de la misma. 6. Acompaña con frijoles refritos.

