Gorditas dulces de harina y limón Tiempo Total 44 Min Tiempo Activo 14 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 30 Un delicioso tentempié con un toque a limón. Las natas las hacen mucho más sabrosas. Son fáciles de preparar y bastante versátiles ya que puedes rellenarlas con frutas de temporada, conservas, cajeta y todo lo que se te pueda ocurrir. Ingredientes 1 kilo de harina

2 cucharadas de polvo de hornear

2 tazas de azúcar

2 tazas de natas o mantequilla

4 limones, su ralladura

Agua tibia, la necesaria Cómo hacerlo 1. Mezcla en un tazón grande la harina, polvo de hornear, azúcar, natas y ralladura de limón. 2. Amasa con la mano o una pala grande y agrega poco a poco el agua tibia hasta lograr una masa suave. 3. Enharina una superficie plana, toma pequeñas porciones de la masa y extiéndelas con un rodillo formando las gorditas del tamaño deseado. 4. Cuécelas en un comal grueso antiadherente a fuego suave. Voltéalas 3 o 4 veces para que se cuezan uniformemente.

