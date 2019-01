Chiles rellenos de panela en cama de arroz blanco Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 Los chiles poblanos se rellenan de panela y se cocinan sobre una cama de el arroz blanco espolvoreados con queso fresco. Ingredientes 1 ½ tazas de arroz, remojado y escurrido

6 chiles poblanos

1 panela, en trozos

2 cucharadas de aceite

½ litro de leche 1 cucharada de consomé de pollo en polvo

1 taza de crema

100 gramos de mantequilla

Sal, al gusto

100 gramos de queso fresco, desmoronado Cómo hacerlo 1. Coloca los chiles enteros directamente sobre la flama. Voltéalos cada 3 ó 4 segundos hasta que piel se haya ampollado y quemado uniformemente. Mételos a una bolsa de plástico o papel durante unos minutos para que suden y puedas pelarlos fácilmente. Saca los chiles de la bolsa, pélalos y ábrelos con cuidado de forma que puedas retirar las venas y las semillas. Rellénalos con panela y reserva. 2. Calienta 2 cucharadas de aceite en una olla de teflón, agrega el arroz y sofríe hasta que se vea transparente. Agrega la leche, consomé en polvo, crema, mantequilla y sal. 3. Acomoda encima los chiles rellenos y espolvorea el queso sobre éstos. Tapa y cocina durante 20 minutos o hasta que el arroz se haya cocido y el liquido absorbido. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.