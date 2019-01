Pastel rápido de tortilla con pollo Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 24 Min Porciones 4 Una forma rápida y deliciosa de preparar las sobras de pollo del día anterior. Compra los chiles ya asados y pelados para preparar este platillo en menos de media hora. Ingredientes 1 pechuga de pollo, cocida y deshebrada

5 chiles poblanos, asados, pelados y desvenados

½ cebolla, en rodajas gruesas

1 cucharadita de vinagre

2 tazas del caldo de pollo ½ taza de crema

1/4 de taza de aceite

200 gramos de queso Chihuahua, rallado

12 tortillas de maíz

1. Asa las rodajas de cebolla en un comal caliente y muélelas junto con los chiles poblanos, el vinagre y el caldo de pollo. 2. Calienta 1/2 cucharada de aceite en una cacerola a fuego medio. Agrega la salsa y cocina durante 5 minutos. Apaga, incorpora la crema y sazona con el consomé en polvo. Si la salsa quedó muy espesa, agrega más caldo de pollo. 3. Precalienta el horno a 180° centígrados. 4. Calienta el resto del aceite en un sartén chico a fuego medio-alto. Sumerge las tortillas en el aceite bien caliente durante 4 ó 5 segundos, cuidando que no se doren. Retira el exceso de grasa y córtalas a la mitad. 5. Baña en la salsa las mitades de tortilla, una por una, y coloca 8 de ellas en la base de un molde refractario. Cubre la capa de tortilla con la mitad de la pechuga deshebrada, añade un tercio del queso rallado y un poco de salsa verde. Repite el procedimiento y termina con una capa de tortilla bañada en salsa y cubierta de queso. 6. Hornea durante 5 minutos o hasta que el queso se haya gratinado.

