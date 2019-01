Polvorones de nuez fáciles Average Ratings from Allrecipes Mexico (3) Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 4 Esta receta es bastante sencilla ya que requiere únicamente de 6 ingredientes básicos y muy poco trabajo de tu parte. Ingredientes ½ kilo de manteca vegetal

1 taza de azúcar

6 huevos (2 enteros y 4 separados)

1 kilo de harina

¼ de kilo de nuez molida

Azúcar glass, cernida, para espolvorear Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 160° centígrados. Engrasa y enharina una charola para hornear. 2. En un tazón bate la manteca con la batidora eléctrica, hasta que se suavice. Agrega el azúcar y sigue batiendo. 3. Incorpora 2 huevos enteros, 4 yemas, harina y nuez. 4. Bate 4 claras a punto de turrón, apaga la batidora y envuélvelas manualmente a la mezcla anterior. 5. Forma con tus manos bolitas chicas, del tamaño de una nuez, y acomódalas en la charola. 6. Hornea entre 10 y 15 minutos, hasta que doren ligeramente. Retíralos del horno y espolvoréalos con azúcar glass mientras aún están calientes. 7. No los guardes ni los encimes hasta que se hayan enfriado completamente.

