Pastel de chocolate con plátano y avellana Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Si tienes plátanos maduros que quieres usar, pero deseas algo diferente, checa esta receta riquísima. Lo mejor de todo es que puede prepararse fácilmente con un procesador de alimentos (o batidora). El panqué es tan delicioso solo, que ni siquiera necesitas embetunar. Un favorito de los niños. Ingredientes 2 cucharadas de mantequilla sin sal

¾ taza de azúcar estándar

1 huevo

3 plátanos maduros grandes

½ taza de cocoa en polvo

½ taza de avellana molida 1½ tazas de harina

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

2 cucharadas de leche

2 cucharadas de leche

*Opcional - chispas de chocolate semiamargo Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno entre 160-170 ºC. Engrasa y enharina un molde de panqué o pastel grande. 2. En el procesador, mezcla la mantequilla, azúcar y huevo hasta lograr una consistencia suave. Incorpora el plátano (en pedazos) y sigue mezclando hasta que esté suave. Agrega la cocoa y avellana molida (no agregues las avellanas sin haberlas molido primero). Mezcla bien. 3. Cierne el harina, bicarbonato de sodio y polvo para hornear e incorpora al procesador. Agrega la leche y mezcla bien. 4. Si vas a usar las chispas de chocolate, agrégalas después de remover la mezcla del procesador. Incorpora manualmente. 5. Vierte la mezcla sobre el molde. Si lo deseas, puedes agregar algunas avellanas completas en molde. Yo utilicé las chispas de chocolate porque me dio flojera. 6. Hornea durante aproximadamente 1 hora o hasta que al introducir un palillo en el pastel, éste salga limpio. 7. Sirve en rebanadas frías o calientes con nieve. Un poco tibio es mejor ya que el chocolate se mantiene suave por un buen rato.

