Pastel de nuez y cajeta Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 25 Este pastel de nuez va cubierto con cajeta. En lo personal me gusta más el Dulce de leche La Lechera®, pero si lo deseas puedes utilizar cualquier otro tipo de cajeta comercial o hacer la tuya con leche condensada. Ingredientes ½ kilo de harina

2 cucharaditas de polvo de hornear

8 huevos (6 separados y 2 enteros)

½ kilo de mantequilla

1 ½ tazas de azúcar

½ kilo de nuez, finamente picada

1 ¼ tazas de leche

Precalienta el horno a 180° centígrados. Engrasa y enharina un molde para hornear. 2. Cierne la harina junto con el polvo de hornear. 3. Bate 6 claras a punto de turrón. 4. En un tazón grande bate la mantequilla con el azúcar hasta acremar. 5. Licúa 6 yemas de huevo junto la nuez y la leche. Vierte al tazón con la mantequilla y mezcla bien. 6. Incorpora los huevos enteros, la harina con el polvo de hornear, el resto de la nuez picada y las claras batidas a punto de turrón. 7. Vierte en molde engrasado y enharinado. 8. Hornea en horno precalentado durante 45 minutos aproximadamente, o hasta que un palillo insertado en el centro salga limpio y el pan se vea ligeramente dorado. 9. Permite que se enfríe un poco, desmolda y cubre con la cajeta.

