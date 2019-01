Pastel de tres leches con almíbar Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 16 Este pastel tiene un ligero toque a vainilla y se cubre con una especie de almíbar sabor a limón. Un éxito seguro en todo tipo de reuniones. Ingredientes Pan 5 claras de huevo

8 yemas de huevo

2 tazas de harina

2 cucharadas de polvo de hornear

1 taza de azúcar

1 taza de leche

Mantequilla y harina para el molde

1 lata (378 g) de leche evaporada

1 lata (225 g) de media crema

1 lata (397 g) de leche condensada

1 cucharada de vainilla Almíbar 1 taza de azúcar

½ taza de agua

3 claras de huevo

1 limón, el jugo Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180° centígrados. Engrasa y enharina un refractario. 2. Bate las claras a punto de turrón. Aparte, cierne la harina con el polvo de hornear. 3. En un tazón grande bate las yemas junto con el azúcar, añade la harina con el polvo de hornear, leche y, por último, las claras batidas. 4. Vierte dentro del refractario y hornea de 30 a 40 minutos o hasta que un palillo insertado en el centro del pan salga limpio. 5. Retira el pan del horno, déjalo enfriar y pícalo varias veces con un tenedor para que penetren las leches. 6. Licúa juntos la leche evaporada, leche condensada, media crema y vainilla. Vierte poco a poco sobre el pan. 7. Para preparar el almíbar, calienta en una olla el azúcar junto con el agua hasta que se forme una especie de miel. Bate las claras a punto de turrón, añade el jugo de limón y la miel. Coloca sobre el pastel y decora a tu gusto. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.