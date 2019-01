Merengue de fresa para pastel Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 750 Este merengue se prepara con fresas frescas y azúcar estándar, en lugar de azúcar glass. Si puedes, pepara tu propia mermelada. Ingredientes Merengue 2 claras de huevo

250 gramos de fresas, hechas puré

Con una batidora eléctrica, bate las claras, puré de fresa y la mitad del azúcar en un tazón grande. Cuando la mezcla se haya endurecido, añade poco a poco el resto del azúcar.

