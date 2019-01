Pastel de coco Puerto Vallarta Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 16 El pan se prepara con jocoque, en lugar de leche, piña y coco. El betún es una mezcla de queso crema con leche, azúcar glass y coco. Ingredientes Pastel 3/4 de taza de jocoque o yogurt natural

1/4 de taza de aceite de maíz

3 huevos

1 cucharadita de vainilla

1 taza de azúcar

1 lata de piña, escurrida y cortada en cubos

1 1/2 tazas de coco seco, rallado

2 tazas de harina

2 cucharaditas de bicarbonato

1/2 cucharadita de sal Betún 190 gramos de queso crema, a temperatura ambiente

70 gramos de mantequilla, a temperatura ambiente

1 cucharada de leche

2 tazas de azúcar glass

1 1/2 tazas de coco seco, rallado y tostado Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180° centígrados. Engrasa y enharina un molde para hornear. 2. Cierne la harina, bicarbonato y sal. Reserva. 3. En un tazón bate bien el jocoque, aceite, huevos y vainilla. Agrega el azúcar, piña y coco, mientras sigues batiendo. Por último incorpora la harina, bicarbonato y sal. 4. Vierte la mezcla dentro del molde preparado y hornea de 30 a 40 minutos o hasta que un palillo insertado en el centro del pan salga limpio. 5. Para preparar el betún, bate juntos el queso crema, mantequilla, leche azúcar glass y coco, hasta lograr una mezcla homogénea. Unta sobre el pan ya frío. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.