Espagueti Ricardo III Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 19 Min Porciones 6 Es espagueti se cuece "al dente", se fríe en mantequilla, luego se baña en una crema de almendras, se espolvorea con queso gruyère y se gratina rápidamente en el horno. Ingredientes 1 paquete (250 gramos) de espagueti

Agua, la necesaria

Sal, al gusto

50 gramos de mantequilla

1 cucharada de consomé de pollo

Pizca de pimienta blanca 100 gramos de almendras, peladas

1 taza de leche

¼ de litro de crema fresca

4 cucharadas de salsa inglesa

Muele en la licuadora las almendras peladas junto con la leche, la crema y la salsa inglesa. Vierte sobre el espagueti y mezcla bien. 5. Espolvorea con el queso gruyère rallado y hornea hasta que el queso se haya gratinado, entre 5 y 10 minutos.

