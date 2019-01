Macarrón Puerto Vallarta Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Los macarrones se cuecen "al dene", luego se bañan en una crema de pimiento morrón, chile jalapeño y panela. Se cubren con queso amarillo y se gratinan en el horno. Ingredientes 2 paquetes de pasta de macarrón o codito

Agua, la necesaria

1 cucharada de aceite

½ cebolla

Sal, al gusto

1 lata de pimiento morrón, escurrido

¾ de taza de leche Chile jalapeño y su vinagre, al gusto

Pimienta, al gusto

100 gramos de crema

100 gramos de panela

45 gramos de mantequilla, en trozos

100 gramos de queso amarillo, rallado Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 170° 2. Cuece los macarrones “al dente” en suficiente agua hirviendo con sal, aceite, cebolla y sal. Ya cocidos, escúrrelos y ponlos en un refractario. 3. Muele en la licuadora el pimiento morrón, leche, jalapeños, pimienta, crema y panela hasta lograr una salsa homogénea. Vierte sobre los macarrones escurridos. 4. Coloca encima los trozos de mantequilla y queso amarillo. Hornea hasta que el queso se gratine, aproximaamente 10 minutos. Sirve inmediatamente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

