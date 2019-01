Pastel integral con pasas y nuez Tiempo Total 1 H 25 Min Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 35 Min Porciones 1 Una receta básica de pastel con leche condensada, azúcar mascabado, pasitas y nuez, cubierto con un betún de queso crema y mantequilla. Ingredientes Pan 400 gramos de mantequilla

4 huevos, separados

1 lata de leche condensada

1 taza de azúcar mascabado

2 tazas de harina integral

1/2 taza de fécula de maíz

2 cucharaditas de polvo para hornear

2 cucharaditas de canela molida

50 gramos de pasitas, enharinadas

50 gramos de nuez, picada Betún 200 gramos de mantequilla

225 gramos de queso crema

200 gramos de azúcar glass Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180° centígrados y engrasa y enharina un molde para hornear. 2. Cierne la harina integral en un tazón grande y luego incorpora la fibra que no pasó a través del cernidor. Cierne también la fécula de maíz, polvo para hornear y canela. Reserva. 3. En otro tazón amplio, bate la mantequilla hasta acremar. Luego agrega las yemas, una por una, sin dejar de batir. Incorpora la leche condensada y sigue con el azúcar. Continúa batiendo hasta mezclar bien. 4. Vierte esta masa dentro del tazón con los polvos y mezcla con una palita de madera hasta integrar perfectamente. Envuelve las pasas y la nuez. 5. Vierte dentro del molde preparado y hornea entre 45 y 50 minutos, o hasta que pase la prueba del palillo. 6. Para preparar el betún, bate la mantequilla con el queso crema hasta integrar perfectamente. Incorpora poco a poco el azúcar glass y sigue batiendo hasta tener una consistencia untable. 7. Embetuna el pan hasta que esté completamente frío.

